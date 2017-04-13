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燃爆现场！庾澄庆蔡健雅杨丞琳同场看酷玩演唱会

2017-04-13 16:24 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　新浪娱乐讯 4月12日晚，杨丞琳通过微博晒自拍，并称：“Coldplay我來了！”照片中，杨丞琳一脸素颜，留着空气刘海，手拿酷玩演唱会门票，看样子应该是在演唱会的外面，一副得意的表情。

　　稍后，在同一天晚上，歌手庾澄庆也在微博晒酷玩演唱会现场照片，并写道：“以为下雨所以特别酷——玩！”照片中，庾澄庆站在演唱会现场，身穿黄色雨衣，笑容灿烂，即使下雨也没能挡住看演唱会的激情。

　　同样，身为歌手的蔡健雅也到达酷玩演唱会现场，并晒萌照，并称：“报到！ Coldplay in Taipei 2017！！！ ”蔡健雅在演唱会现场对镜自拍，画着精致的妆容，比着剪刀手卖萌，尽显可爱！

　　据悉，酷玩乐团成军20年，4月11日、12日两天首度在台举办“COLDPLAY 2017亚洲巡迴演唱台湾站”，共计吸引8万人到场。(我是弥尔)

[责任编辑： 孙阳丹]

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