戛纳电影节70年公布豪华片单 没有华语片

开幕片《伊斯梅尔的幽魂》由玛丽昂·歌迪亚、夏洛特·甘斯布主演

《圣鹿之死》是基德曼今年的戛纳四作之一

《玉子》等亚洲导演的作品入围

戛纳主席福茂回答称华语片可能会有一部入选

新浪娱乐讯 本届戛纳电影节公布片单，适逢戛纳70周年，片单阵容也非常豪华，哈内克、欧容、索菲亚·科波拉等名导新作入选。妮可·基德曼一人将有4部影/剧亮相，可谓“努力起来我自己都害怕”。亚洲电影有名导三池崇史、黑泽清、河濑直美、奉俊昊、洪尚秀等的作品入围，无华语片。有媒体问到这次公布的片单“为什么没有华语片”，戛纳主席福茂回答：“可能会有一部(片单之后可能有少量补充)。”

开幕片：

《伊斯梅尔的幽魂》(LES FANT?MES D’ISMA?L)阿诺·戴普勒尚导演

《牡丹花下》

主竞赛单元：

《无爱可诉》(LOVELESS)安德烈·萨金塞夫

《好时光》(GOOD TIME)萨弗迪兄弟

《你从未在此》(YOU WERE NEVER REALLY HERE)琳恩·拉姆塞

《双面情人》(L’AMANT DOUBLE)弗朗索瓦·欧容

《多余的人》(JUPITER’S MOON)凯内尔·穆德卢佐

《温柔女子》(A GENTLE CREATURE)谢尔盖·洛兹尼萨

《圣鹿之死》(The Killing of a Sacred Deer)欧格斯·兰斯莫斯

《光》(HIKARI)河濑直美

《GEU-HU》洪尚秀

《敬畏》(LE REDOUTABLE)米歇尔·哈札纳维西斯

《寂静中的惊奇》(Wonderstruck)托德·海因斯

《快乐结局》(Happy End)迈克尔·哈内克

《罗丹》(Rodin)雅克·杜瓦隆

《牡丹花下》(The Beguiled)索菲亚·科波拉

《每分钟120击》(120 battements par minute)罗宾·坎皮略

《玉子》(OKJA)奉俊昊

《从哪儿冒出来》(AUS DEM NICHTS)法提赫·阿金

《在印度的日子》(THE MEYEROWITZ STORIES)诺亚·鲍姆巴赫

午夜展映

《恶女》(THE VILLAINESS)

郑秉吉

《不汗党》(BULHANDANG)

卞成贤

《炼狱信使》(PRAYER BEFORE DAWN)

让-

斯蒂芬·萨瓦尔

《派对把妹秘诀》

非竞赛单元

《伊斯梅尔的幽魂》(LES FANT?MES D

’ISMA?L)

阿诺·戴普勒尚

《无限之住人》(MUGEN NON J?NIN)

三池崇史

《派对把妹秘诀》(HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES)

约翰·卡梅隆

《面孔，村庄》(VISAGES， VILLAGES)

阿涅斯·瓦尔达

名导伊纳里图的新短片将用来让观众体验VR新科技

VR

展映

《肉与沙》亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图(Alejandro Gonz

ález I?

árritu)

斯图尔特导演首秀

70

周年展映

《谜湖之巅：中国女孩》(Top of the Lake： China Girl)

简·坎皮恩&

阿里尔·克雷曼

《来游泳》(COME SWIM)

克里斯汀·斯图尔特

《24

帧》(24 Frames)

阿巴斯·基亚罗斯塔米

《双峰》(Twin Peaks)

大卫·林奇

《克莱尔的相机》

特别展映

《令人不便的后果》(AN INCONVENIENT SEQUEL)

伯尼·科恩&

琼·申克

《12 JOURS

》

雷蒙·德帕东

《他们》(THEY)

安纳黑塔·哈兹维尼萨德

《克莱尔的相机》(La cam

éra de Claire)

洪尚秀

《应许之地》(Promised Land)

尤金·杰雷基

《NAPALM

》

克劳德·朗兹曼

《天堂里的恶魔》(DEMONS IN PARADISE)

裘德·拉特曼

《海之殇》(SEA SORROW)

凡妮莎·雷德格雷夫

《风河谷》

一种注目单元

《芭芭拉》(BARBARA)

马修·阿马立克

《沙漠新娘》(LA FIANC?E DU DESERT)

西西莉亚·艾坦&

瓦雷莉亚·皮维托

《亲密》(CLOSENESS)

坎特米尔·巴拉戈夫

《美人与狗》(BEAUTY AND THE DOGS)

库瑟·本·汉尼娅

《编剧工坊》(L

’ATELIER)

劳伦·冈泰

《幸运》(FORTUNATA)

塞尔吉奥·卡斯特里图

《四月的女儿》(LAS HIJAS DE ABRIL)

米歇尔·法兰科

《西方》(WESTERN)

瓦勒斯卡·格里斯比奇

《方向》(POSOKI)

史蒂芬·科曼达雷夫

《OUT

》

吉奥吉·克里斯托弗

《散步的侵略者》(SANPO SURU SHINRYAKUSHA)

黑泽清

《时间的本质》(EN ATTENDANT LES HIRONDELLES)

卡里姆·穆沙维

《DREGS

》

穆罕默德·拉素罗夫

《年轻女士》(JEUNE FEMME)

莱昂诺·西莱利

《风河谷》(WIND RIVER)

泰勒·谢里丹

《战争以后》(APR?S LA GUERRE)

安娜丽塔·赞布兰诺

(西风)