戛纳电影节70年公布豪华片单 没有华语片

开幕片《伊斯梅尔的幽魂》由玛丽昂·歌迪亚、夏洛特·甘斯布主演

《圣鹿之死》是基德曼今年的戛纳四作之一

《玉子》等亚洲导演的作品入围

戛纳主席福茂回答称华语片可能会有一部入选

新浪娱乐讯 本届戛纳电影节公布片单,适逢戛纳70周年,片单阵容也非常豪华,哈内克、欧容、索菲亚·科波拉等名导新作入选。妮可·基德曼一人将有4部影/剧亮相,可谓“努力起来我自己都害怕”。亚洲电影有名导三池崇史、黑泽清、河濑直美、奉俊昊、洪尚秀等的作品入围,无华语片。有媒体问到这次公布的片单“为什么没有华语片”,戛纳主席福茂回答:“可能会有一部(片单之后可能有少量补充)。”

开幕片:

《伊斯梅尔的幽魂》(LES FANT?MES D’ISMA?L)阿诺·戴普勒尚导演

《牡丹花下》

主竞赛单元:

《无爱可诉》(LOVELESS)安德烈·萨金塞夫

《好时光》(GOOD TIME)萨弗迪兄弟

《你从未在此》(YOU WERE NEVER REALLY HERE)琳恩·拉姆塞

《双面情人》(L’AMANT DOUBLE)弗朗索瓦·欧容

《多余的人》(JUPITER’S MOON)凯内尔·穆德卢佐

《温柔女子》(A GENTLE CREATURE)谢尔盖·洛兹尼萨

《圣鹿之死》(The Killing of a Sacred Deer)欧格斯·兰斯莫斯

《光》(HIKARI)河濑直美

《GEU-HU》洪尚秀

《敬畏》(LE REDOUTABLE)米歇尔·哈札纳维西斯

《寂静中的惊奇》(Wonderstruck)托德·海因斯

《快乐结局》(Happy End)迈克尔·哈内克

《罗丹》(Rodin)雅克·杜瓦隆

《牡丹花下》(The Beguiled)索菲亚·科波拉

《每分钟120击》(120 battements par minute)罗宾·坎皮略

《玉子》(OKJA)奉俊昊

《从哪儿冒出来》(AUS DEM NICHTS)法提赫·阿金

《在印度的日子》(THE MEYEROWITZ STORIES)诺亚·鲍姆巴赫

午夜展映

《恶女》(THE VILLAINESS)

郑秉吉

《不汗党》(BULHANDANG)

卞成贤

《炼狱信使》(PRAYER BEFORE DAWN)

让-

斯蒂芬·萨瓦尔

《派对把妹秘诀》

非竞赛单元

《伊斯梅尔的幽魂》(LES FANT?MES D

’ISMA?L)

阿诺·戴普勒尚

《无限之住人》(MUGEN NON J?NIN)

三池崇史

《派对把妹秘诀》(HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES)

约翰·卡梅隆

《面孔,村庄》(VISAGES, VILLAGES)

阿涅斯·瓦尔达

名导伊纳里图的新短片将用来让观众体验VR新科技

VR

展映

《肉与沙》亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图(Alejandro Gonz

ález I?

árritu)

斯图尔特导演首秀

70

周年展映

《谜湖之巅:中国女孩》(Top of the Lake: China Girl)

简·坎皮恩&

阿里尔·克雷曼

《来游泳》(COME SWIM)

克里斯汀·斯图尔特

《24

帧》(24 Frames)

阿巴斯·基亚罗斯塔米

《双峰》(Twin Peaks)

大卫·林奇

《克莱尔的相机》

特别展映

《令人不便的后果》(AN INCONVENIENT SEQUEL)

伯尼·科恩&

琼·申克

《12 JOURS

》

雷蒙·德帕东

《他们》(THEY)

安纳黑塔·哈兹维尼萨德

《克莱尔的相机》(La cam

éra de Claire)

洪尚秀

《应许之地》(Promised Land)

尤金·杰雷基

《NAPALM

》

克劳德·朗兹曼

《天堂里的恶魔》(DEMONS IN PARADISE)

裘德·拉特曼

《海之殇》(SEA SORROW)

凡妮莎·雷德格雷夫

《风河谷》

一种注目单元

《芭芭拉》(BARBARA)

马修·阿马立克

《沙漠新娘》(LA FIANC?E DU DESERT)

西西莉亚·艾坦&

瓦雷莉亚·皮维托

《亲密》(CLOSENESS)

坎特米尔·巴拉戈夫

《美人与狗》(BEAUTY AND THE DOGS)

库瑟·本·汉尼娅

《编剧工坊》(L

’ATELIER)

劳伦·冈泰

《幸运》(FORTUNATA)

塞尔吉奥·卡斯特里图

《四月的女儿》(LAS HIJAS DE ABRIL)

米歇尔·法兰科

《西方》(WESTERN)

瓦勒斯卡·格里斯比奇

《方向》(POSOKI)

史蒂芬·科曼达雷夫

《OUT

》

吉奥吉·克里斯托弗

《散步的侵略者》(SANPO SURU SHINRYAKUSHA)

黑泽清

《时间的本质》(EN ATTENDANT LES HIRONDELLES)

卡里姆·穆沙维

《DREGS

》

穆罕默德·拉素罗夫

《年轻女士》(JEUNE FEMME)

莱昂诺·西莱利

《风河谷》(WIND RIVER)

泰勒·谢里丹

《战争以后》(APR?S LA GUERRE)

安娜丽塔·赞布兰诺

(西风)