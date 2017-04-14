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日男星瑛太亲自送儿子上小学 穿西装大衣霸气侧漏

2017-04-14 10:46 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　瑛太亲自带儿子上小学

　　瑛太和老婆木村kaela

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，日本帅气男星瑛太2010年和女歌手木村KAELA结婚，同年生下儿子、3年后迎接女儿。他日前为了7岁长子的小学入学典礼，特地穿上正式西装，并亲自带着宝贝去学校；而他作为父亲帅气的模样，也让许多网友感叹“真羡慕有这么帅的爸爸”。

　　据《周刊女性》报导，瑛太4月初低调现身在东京都内某小学的入学典礼，他戴上眼镜、穿着一身长版西装大衣，在樱花树的伴随下，一边牵着7岁的儿子走向学校，画面看起来宛如电视剧；随后，妻子木村KAELA也到学校出席入学典礼。据现场的学生家长表示，瑛太比起周围的家长身高要高很多、看起来又很聪明，一直在安抚因初次上学而不安的儿子。

　　瑛太与木村KAELA结婚初期曾爆出婚变，男方被传因受不了行踪总是要让老婆掌控，有种被监禁的感觉，经常喝酒解忧、深夜未归。不过，感情触礁的传闻在女儿出生后就被间接澄清；此次夫妻俩一同出席儿子的开学典礼，也见证家人间的好感情。ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹]

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