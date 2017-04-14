林志玲父亲否认女儿6月闪嫁上海富豪 却夸长相帅气

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，42岁林志玲感情归向众所注目，她1月时曝出有新欢Chris，上月又传出她本打算6月嫁上海俞姓富豪，但因母病延婚。林志玲父亲昨晚出席台北新艺术博览会活动，松口夸Chris长相帅气，外在条件不错，和林家人互动也很好，被问Chris是否和志玲交往中？林爸回应“有阵子听说有，但现在我不知道”。

至于传说中的俞姓富豪，林爸表示6月女儿闪嫁的传闻是胡说。

而网友最盼望的言承旭和林志玲复合，网友传出在一档综艺节目中，林志玲被追问感情，求饶说：“暂时可以不提言承旭3个字吗？”被部分网友解读言林恋已经没有可能性。

对此，林志玲工作室表示，当时的互动和说法没有这样意思，强调林志玲“不会在公众场合把重要的感情，当成是茶余饭后闲聊的话题”，对外界猜测感到无奈。