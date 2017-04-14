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蝙蝠侠“小本”和妻子离婚 1.2亿美元财产或将平分

2017-04-14 10:46 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　小本和妻子申请离婚

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，新蝙蝠侠“小本”本·阿弗莱克与妻子詹妮弗·加纳分居近2年，上月才传出两人朝复合之路迈进，美国某网站今天惊爆他们已申请离婚，两人要求共享3名子女的监护权，由于他们未签署婚前协议，两人合计高达1.3亿美元的财产有望平分。

　　据悉，詹妮弗·加纳先提出离婚诉请，小班随后也透过律师提出离婚，美国媒体指出，这意味着两人事先已协调好离婚时间与事宜。

　　他俩2001年合拍《珍珠港》相识，2003年再度合作《夜魔侠》来电，2005年奉子结婚，婚后生育2女1男，长女11岁、次女8岁、小儿子5岁，消息人士指称，他们早在小儿子出生前就打算离婚，儿子的出生暂时舒缓两人紧绷的婚姻关係，但他们终究还是走不下去，于2015年6月分居。

　　他俩分居后，小本曾和子女的保母短暂交往，他后来搬出一家五口同住的豪宅，今年初，传出加纳认为两人再也“回不去了”，打算离婚，上月小班自曝再度戒除酒瘾，并感谢加纳一路以来的支持，外界解读他们的关系有回转的余地，可望复合，没想到，他们突然就要离婚。消息人士透露：“不管发生什么事，他们都会一起照顾3名子女长大。”

[责任编辑： 孙阳丹]

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