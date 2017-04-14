8大于7!《速8》挤下《速7》成内地零点场票房冠军

《速度与激情8》海报

新浪娱乐讯 13日晚，《速度与激情8》终于和中国影迷见面，甫一登场就打破两项纪录。据猫眼数据，截止13日凌晨12点半，《速8》以近1.8万场的排映规模收获票房6177万，不仅打破了此前《魔兽》1.4万场的零点场排映规模，更取代《速7》(5245万)，成内地零点场票房冠军。

“速度与激情”系列一直是票房大户，特别是2015年温子仁接棒的《速7》，一举在内地拿下24亿的超高票房，成为内地票房最高的好莱坞电影。两年后，F·加里·格雷上马执导，系列第八部可谓是赚足了期待。

不出所料，《速8》表现非常抢眼。早在影片上映前3天，也就是4月11日，它就已经轻松打破《西游伏妖篇》创造的上映前34小时预售破亿的成绩，成为内地预售最快破亿的电影。

13日晚，《速8》开启零点场，截止13日凌晨12点整，《速8》以近1.8万场的排映规模收获票房5979万，不仅打破了此前《魔兽》1.4万场的零点场排映规模，更取代《速7》(5245万)，成内地零点场票房冠军。另外，加上零点场票房，《速8》还没正式上映，目前的票房已经突破3.2亿。

那么，《速8》能否打破《速7》的总票房纪录？有业内人士预测，《速度与激情7》的高票房有很多因素，其中比较突出的是主演保罗沃克的意外死亡，作为其遗作，加上系列主打的“家庭概”念，情怀观影占了《速7》票房不可忽视的一部分。

作为传言中终结三部曲的开篇，《速8》换成黑人名导F·加里·格雷掌舵，更找来奥斯卡影后查理斯·塞隆担纲系列首位女反派，话题度也不差。但相较而言，很多人对其票房预期还是低于7。《速8》能否再次上演自我超越的戏份，刷新内地影史好莱坞电影的票房纪录？我们只能先等一等了。(安东/文)