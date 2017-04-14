《神秘家族》曝终极预告 家族复仇怒火一触即发

《神秘家族》终极海报横版

《神秘家族》终极海报竖版

新浪娱乐讯 由真实案件改编，林依晨、姜武、陈晓、惠英红、蓝正龙主演的国产悬疑犯罪电影《神秘家族》即将于4月21日上映。日前，片方曝光了一组终极海报和预告，首度揭秘了性侵灭门惨案背后的难隐真相。预告中，一家四口举杯欢聚的场景温馨感人，紧接着画风一转，林依晨惨遭暴力性侵后一度想要寻死，而为了守护女儿，一家人在警局中与凶手对峙争执的场景也随之曝光，正邪两方矛盾再度升级，家族复仇一触即发。

林依晨遭性侵后欲寻死姜武惠英红为爱复仇

曝光的海报中暗藏玄机，五位主演站在芦苇丛中央，林依晨神态慌张宛如一只被惊动的小鹿，爸爸姜武意味深长地看向前方表情更耐人寻味，而凶手蓝正龙则将一把沾满鲜血的匕首拿在手中，眼神充满杀意。预告片中，林依晨饰演的“苗苗”一家围坐在餐桌前举杯团聚的场景格外温馨，但如此暖心宁静的场景却被一场突如其来的性侵打破。遭到性侵后，妈妈和“苗苗”在警察局中与凶手对峙，却因找不到证据而无力反驳，经受不住身体和心灵双重打击的“苗苗”也一度想要寻死自杀，让人隔着屏幕都能感受到深深的绝望。最终，一家人决定用自己的方式来守护“苗苗”。

值得一提的是，曾三度问鼎金像奖的老牌女星惠英红，此次在电影《神秘家族》中也有着不俗的表现。片中，她饰演了一位隐忍坚强的伟大母亲，面对女儿遭受性侵这件事，她也表明了自己的态度：“我自己的女儿，我自己保护”，与丈夫姜武和儿子陈晓为爱踏上复仇之旅。

首次涉足“性侵”题材国产犯罪片诚意之作

作为一部难得的悬疑犯罪电影，《神秘家族》取材于真实案件，不仅对离奇的福建灭门案进行再升级，更是在片中映射了人性背后的黑暗面，大胆程度引发网友热议。片中，每个人物角色都仿佛背负着一个不为人知的秘密，让人不看到最后一刻无法窥其全貌。

而据主创团队透露，早在拍摄初就想着要做出一部可以颠覆传统的犯罪片，一部真正意义上的犯罪片。“影片中，既有犯罪元素和动作场面，又有浓烈的情感表达，而为了符合这种剧情的需要，影片也别出心裁地采用了一种不同于以往的叙事手法。”可见，为了打造出这部高品质的电影，幕后团队付出了相当多的辛勤和汗水。

据悉，电影《神秘家族》根据“福建灭门惨案”改编，讲述了林依晨饰演的少女“苗苗”在被性侵后家族惨遭灭门的故事，随着真相的揭开，隐藏在家族背后的秘密也逐渐浮出水面。该片由林依晨、姜武、陈晓、惠英红、蓝正龙主演，由福建恒业影业出品，完美星空传媒有限公司等联合出品。即将于4月21日登陆全国院线。