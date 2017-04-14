卓伟曝鹿晗隐婚有子？经纪人：造谣可耻！

卓伟爆料鹿晗不仅有女友还有孩子

搜狐娱乐讯 早前，有网友爆料成功卓伟跟拍鹿晗两个月一无所获，小鹿不是在工作就是与工作人员在买表。之后卓伟发微博否认该说法，还吐槽该新闻完全瞎编，自己一直在跟拍鹿晗。

4月14日，有网友向卓伟提问跟拍鹿晗是否徒劳无获，并询问鹿晗现在是否有女友，对此卓伟回道：“假的！我们不会放弃(跟拍鹿晗)的”。另外，卓伟还再次爆料称，据重要人士透露，鹿晗不仅有女朋友，还有孩子。

针对“是否有女朋友”这个新闻，前几天鹿晗本人还在《奔跑吧》发布会现场否认有女友，并称可以考虑在圈内找女友。而针对“私生子”传闻，鹿晗也曾多次否认。之后有记者联系鹿晗工作人员，其经纪人对卓伟的爆料回应：“造谣可耻，胡说八道。”