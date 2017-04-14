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福布斯30岁以下亚洲杰出人物榜 傅园慧、吴亦凡在内

2017-04-14 16:22 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　2017福布斯亚洲杰出人物部分榜单

　　搜狐娱乐讯 4月13日，福布斯公布2017年30岁以下亚洲杰出人物榜单(30 under 30 Asia)，选取来自十个领域、每个领域30位30岁以下的青年俊杰。其中吴亦凡，刘雯，傅园慧、Jessica、EricNam、朴宰范等名人上榜。

　　据悉这十个领域分别是艺术、文体、金融创投、产业、媒体广告、零售电商、医疗科技、社会公益、创业、消费科技等。据官方统计，本次“福布斯亚洲地区30 under 30 ”名单共计300位入选者，入选者覆盖亚太地区24个国家。

　　29岁名模刘雯登上艺术榜，登上文体榜的是22岁女排主攻手朱婷、20岁游泳名将傅园慧、里约奥运会羽毛球男单冠军谌龙、奥运会跳水冠军陈若琳、26岁的艺人吴亦凡等多位明星。

　　福布斯30 under 30(30岁以下30位精英)”榜单是由美国福布斯杂志于2011年起发起评选，旨在表彰上一年30岁以下在不同领域做出卓越贡献的30位青年才俊。这些名人都是各行各业的精英人物，取得过优秀的成绩，他们的事迹和精神必将会对后代产生深远的影响。

[责任编辑： 孙阳丹]

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