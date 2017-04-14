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周笔畅三张概念海报召唤新歌《强迫症》

2017-04-14 16:26 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　海报

　　搜狐娱乐讯 今日，Not Typical音乐人周笔畅曝光了最新专辑《Not Typical》的第三张概念海报，第三张海报延续了前两张鲜明的色彩，将话筒拟作冰激凌，冰激凌的融化代表着现场音乐的释放，融进每位听众的心中。

　　现场音乐是作为歌手重要的一个部分，每一次现场演出都是一次音乐的释放，现场音乐的魅力也正如冰激凌融化一般渗进听众的心中。笔笔一直以来都被称作是"行走的CD"，对于现场演出，笔笔也一直都保持高水准，每场演唱会都可以听到她将歌曲的全新改编，这也是笔笔对于音乐的强迫症之一。

　　截止目前，笔笔的新专辑《Not Typical》已发布3张概念海报，吊足歌迷胃口。据悉，最新单曲《强迫症》将于4月底上线。

[责任编辑： 孙阳丹]

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