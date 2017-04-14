刘銮雄称长子甘比没有争家产：不像有些人虎视眈眈

大刘和儿子(资料图)

"大刘和儿子资料图" "大刘和甘比资料图"

网易娱乐4月14日报道 据台湾媒体4月14日报道，65岁香港“华人置业”大股东刘銮雄(大刘)拥有千亿身家，上月传出他身体状况欠佳，将公司一半股份分给妻子甘比，4分之1给与前妻所生的长子刘鸣炜，近期他受访称2人都没跟他提过分家产，是他自己深思熟虑后，才做出这样的决定。

大刘称：“我讲真的，我的长子或者甘比，从来没在我面前提要分身家，或是要拿什么，是我自己思考后觉得做什么才是对我最有利、最理想的，他们没有提过，不像有些人虎视眈眈。”

大刘2月才将价值180亿元港币(约合人民币160万)的The One商城过户给甘比，3月又将华人置业50.02%的股份分给甘比，市值约113.4亿元港币(约合人民币100亿)，令甘比荣登香港女首富之位。

至于长子刘鸣炜，大刘与前妻宝咏琴离婚后，当时还小的刘鸣炜与妹妹刘秀融跟着母亲，父子俩相处时间极少。刘鸣炜长大后又因生活习性与父亲南辕北辙，多次传出感情不睦，此次刘鸣炜股份又分得比继母还少，再度引起外界猜疑，但大刘表示自己很疼儿子，不希望有人利用分配财产之事来挑拨离间。

对于以后是否由长子出任华人置业接班人，大刘略带无奈地说：“第一，我真的不知道他有没有兴趣，第二，太长的计划有时未必如你所愿。”强调当然希望儿子有兴趣接，但有时子女不一定听自己的话，透露出对父子相处的尴尬。

大刘妻儿目前资产(均为港币)

【老婆甘比】

The One商厦180亿*

20亿美金美国债券约160亿

5.77亿股盛京银行市值约42.7亿*

备用打官司现金50亿

深水湾3号独立屋25亿

肇辉台12号项目10.5亿

高士美道2-3号独立屋25亿

高士美道5号8亿

其他物业：

帝景园单位

歌赋山里道独立屋

湾仔壹环

鰂鱼涌太古城

将军澳中心多个物业

估计12亿

1架私人飞机(为子女托管) 5.8亿

#部份资产清单

【前妻儿子刘鸣炜】

华置股份56.6亿*

备用打官司现金50亿

白加道31号独立屋3.6亿

白建时道12号独立屋约4亿

罗湖商业城商铺5亿

美国债券200亿

私人飞机3架8.5亿

【前妻女儿刘秀融】

1亿美金

【甘比女儿刘秀桦】

华置股份39。7亿*

“The Sweet Josephine”粉红钻2.2亿

“The Blue Moon of Josephine”蓝钻3.7亿

“Star of Josephine”蓝钻7400万

粉红钻1.37亿

【甘比儿子刘仲学】

华置股份73.7亿*

【前女友吕丽君】

现金及债劵28亿

珠宝2亿

【吕丽君女儿刘秀盈】

“The Zoe Diamond”蓝钻2.5亿

“Zoe Red”红钻6508万

游艇1.5亿

【吕丽君儿子刘子锋】

不详

*以交易当日估计或当日收市股价计算