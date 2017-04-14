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陈妍希开车被偷拍露凶狠表情? 拉近一看网友全笑疯

2017-04-14 16:26 [来源： 网易娱乐 ]

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　　陈妍希开车被偷拍露凶狠表情?拉近一看网友全笑疯

　　网易娱乐4月14日报道 据台湾媒体报道，陈妍希与陈晓结婚后，生下健康男宝宝“小星星”后，便鲜少公开亮相。一名网友12日晚间指出，在路上意外巧遇陈妍希，还似乎被发现自己正在偷拍对方，未料真相曝光后，却瞬间令众人笑到肚痛，意外掀起热烈讨论。

　　一名张姓网友12日在某网站发文透露，自己在路上偶然遇见陈妍希的过程，并将一系列照片PO网，“居然看到女神开车，停在路边，好像被她看到我偷拍她……怎么办？”

　　没想到，该名网友先是PO出偷拍陈妍希的远照，看起来彷彿对方正露出“凶狠表情”瞪他。没想到，他将画面一拉近，才发现所谓的“陈妍希”，其实是柱子上印有女神脸蛋的看板，只是恰巧透过车窗入镜，加上灯光及角度的问题，才会造成错觉。

[责任编辑： 孙阳丹]

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