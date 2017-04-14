窦靖童包厢唱K抽烟吞云吐雾 粉丝劝：烟酒伤身(图)

网易娱乐4月14日报道 据香港媒体《东网》4月14日报道，天后女儿窦靖童(童童)除遗传了妈咪王菲的歌喉外，爽朗性格配以中性打扮，被封“国民老公”，广结良朋的她，圈内圈外都很受欢迎。最近有一条视频曝光，见身穿运动外套的童童在KTV包厢内尽情释放情绪，玩得好开心，她随着音乐摇摆身体、猛摇头，手还拿着香烟。

影片外流后，粉丝留言力撑：“难道去KTV端正乖巧的坐着”、“感觉疯得很可爱”、“只要她所处的场所没有禁烟，就有权力吸烟”、“天后女儿还真是解放天性”、“只能说抽烟有害健康。”至于同乐的还有内地首富王健林的儿子王思聪。

在2014年窦靖童曾被拍到坐在摆着酒、烟的桌子前，当时她17岁，立刻引起粉丝反应，现在已满20岁的她，幕前幕后都独具个人风格，不过，粉丝仍然劝她“烟酒伤身”！