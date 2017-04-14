洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

窦靖童包厢唱K抽烟吞云吐雾 粉丝劝：烟酒伤身(图)

2017-04-14 16:25 [来源： 网易娱乐 ]

分享到：

　　网易娱乐4月14日报道 据香港媒体《东网》4月14日报道，天后女儿窦靖童(童童)除遗传了妈咪王菲的歌喉外，爽朗性格配以中性打扮，被封“国民老公”，广结良朋的她，圈内圈外都很受欢迎。最近有一条视频曝光，见身穿运动外套的童童在KTV包厢内尽情释放情绪，玩得好开心，她随着音乐摇摆身体、猛摇头，手还拿着香烟。

　　影片外流后，粉丝留言力撑：“难道去KTV端正乖巧的坐着”、“感觉疯得很可爱”、“只要她所处的场所没有禁烟，就有权力吸烟”、“天后女儿还真是解放天性”、“只能说抽烟有害健康。”至于同乐的还有内地首富王健林的儿子王思聪。

　　在2014年窦靖童曾被拍到坐在摆着酒、烟的桌子前，当时她17岁，立刻引起粉丝反应，现在已满20岁的她，幕前幕后都独具个人风格，不过，粉丝仍然劝她“烟酒伤身”！

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 洛阳城市宣传片首次在纽约时报广...
  • 文峰塔非遗文化产业园区客流高峰...
  • 揭招嫖团伙老大的生活：住车库 住...
  • 洛阳本周六两场演唱会上演 看了此...
  • 洛阳市区部分路口使用新涂料画斑马线
  • 李亚到孟津县实地调研指导新型城...
  • 今年首趟“奇境栾川”号旅游专列抵洛
  • 南京小伙被传销色诱洗脑 1个月与8...
  • 副部级高官和司机同时被查被判 却...
  • 第27届河洛文化民俗庙会在民俗博...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605