曝43岁杨千嬅愿花20万冷冻卵子 打算追生女儿陪儿子

丁子高已有4岁大的儿子Torres，会不会心急想追生一个女儿？

有传杨千嬅愿花20万入院雪卵，当买一个保障。

新浪娱乐讯 北京时间4月14日消息，据香港媒体报导，已有一子Torres的杨千嬅，最近有报道指她觉得于儿子已4岁多，自己也已43岁，所以渴望再追生一个女儿，但因未来工作仍放不下，还有意接棒刘德华出让的跨年演唱会档期，所以预计未来都很忙，然而因为儿子觉得很闷以及自己也想生女儿，因此有报道指她愿花20万入院雪卵，当买个保障。报道又引述知情人士表示，杨千嬅本身抗拒雪卵，但又知道年纪开始大，生育时间有限期，所以最后都接受。

杨千嬅近日露面也有谈及是没有想追生女儿时，她透露希望明年可以再生小孩，儿子经常在家说很闷，要求她可以生一个妹妹陪伴，不过未来还有两部电影准备拍，如果再做跨年演唱会，就真的影响造人计划。相信杨千嬅真的要再三考虑到底是多生一个女儿，还是要工作了。(颖颖)